Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 5 апреля 2020 года: пациентов с подозрением стало вдвое больше

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 5 апреля 2020 года вновь увеличилось. Зафиксировано 5 новых случаев заражения, общее количество заразившихся — 30 человек. Более того, распространение инфекции в регионе перешло в неконтролируемую 4 стадию. Теперь опасность заразиться даже просто выйдя из дома существенно выросла. Плачевное положение вынужден был констатировать глава Роспотребнадзора региона Николай Павлов.

В Минздраве региона сообщили, что уже 8 человек находятся в реанимации. При этом у семерых «тяжёлых» коронавирус не диагностирован окончательно. Результаты анализов из Москвы ещё не пришли. Однако люди уже находятся на грани. Это не только старики, среди больных есть и 44-летний мужчина. У всех из-за инфекции обострились хронические заболевания.

Из 30 заболевших 4 человека уже вне опасности: они полностью здоровы и выписаны из больницы. Среди счастливчиков есть и переболевший COVID-19 ребёнок.

Ситуация в регионе накаляется из-за наплевательского отношения части населения к введённому режиму самоизоляции. Пренебрегая предписаниями, в прошлую пятницу тысячи дагестанцев пришли в мечети, чтобы совершить торжественный намаз. Не всегда проявляют осторожность и возвращающиеся в республику жители. Часть из них так же пренебрегает карантином.

Ситуация заставила главу республики Владимира Васильева обратиться к жителям республики. Он попросил представителей старшего поколения сдерживать пылкий и своенравный дух молодёжи. Кроме того, политик пообещал суровую кару нарушителям карантина. Речь идёт об административной и уголовной ответственности.

Дагестан продолжает оставаться на первой строчке «антирейтинга» по количеству заражённых коронавирусом в Северо-Кавказском федеральном окргуе.

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