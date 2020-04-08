Коронавирус в Осетии, последние новости на 8 апреля 2020: умер пациент с подозрением на COVID-19

Коронавирус в Осетии, последние новости на 8 апреля 2020.

На базе Клинической больницы скорой помощи, по поручению главы Вячеслава Битарова, сформирована рабочая группа под руководством анестезиолога-реаниматолога Роланда Биченова. Ежедневно врачи будут анализировать ситуацию с коронавирусом и проводить совместные консультации, в том числе в режиме онлайн с региональными и федеральными медиками.

Всего на 8 апреля в Северной Осетии выявлено 9 случаев заражения COVID-19. Болезнь протекает у них в легкой форме, поэтому лечение получают амбулаторно, находясь в самоизоляции дома.

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Всего в отделении РКБСП для приема больных с COVID-19 находятся 14 человек, 6 из них в реанимации, трое из которых под аппаратами ИВЛ - двое из них с первичным диагнозом, требующим подтверждение от специалистов в референс-центре. Известно также о первом смертельном случае среди подозреваемых на коронавирус. Пациент с предварительно положительным результатом COVID-19 боролся с пневмонией и тяжелой патологией, но болезнь оказалась сильнее.

- Мужчине было 83 года. Заражение произошло контактным путём, один из членов семьи посещал страну с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, - уточняют в Минздраве республики.

Все члены его семьи поставлены на контроль, а круг контактировавших с ним установлен и проверяется.

Кроме того, есть пациенты с первым положительным тестом на коронавирус в Республиканской детской клинической больнице. Это девочка, возраста 1 год и 3 месяца, 14-летний мальчик. Оба ребенка прибыли с родителями из Москвы.

- У девочки состояние средней тяжести без отрицательной динамики. У подростка удовлетворительное состояние, - уточняет министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев.