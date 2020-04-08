Число заболевших коронавирусом в КБР на 8 апреля 2020 года составило 12 человек

Число заболевших коронавирусом в КБР на 8 апреля 2020 года уменьшилось. Как стало известно от Оперативного штаба республики, из госпиталя опасных инфекционных болезней выписали первого выздоровевшего от COVID-19 пациента.

В стационаре под наблюдением врачей остаются 7 инфицированных, еще пятеро сидят дома на самоизоляции - им помощь оказывают амбулаторно. Речь о "пятерке" больных, выявленных 7 апреля. Они уже находились дома в самоизоляции по предписанию врачей, как лица, которые имели контакт с больными COVID-19.

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Таким образом, всего в КБР коронавирусом болеют 12 человек. И это число скоро уменьшится, потому как первые госпитализированные пациенты уже идут на поправку и готовятся к выписке.