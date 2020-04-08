Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 8 апреля 2020 года: число зараженных выросло до 39 человек

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 8 апреля 2020 года: на утро по данным Оперштаба в регионе выросло число заболевших коронавирусом. К тем, у кого был подтверждён диагноз прибавилось еще 19 пациентов.

Как стало известно 8 апреля, заболевшие коронавирусом пациенты были выявлены в Предгорном, Андроповском, Изобильненском районах и округах, а также в Кисловодске, Пятигорске, Железноводске, Ставрополе и Невинномысске.

Возраст этих людей – в основном от 60 до 80 лет. Об этом на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе рассказала замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая.

На данный момент подтверждено 39 случая заболевания коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние двух пациентов как средней степени тяжести. Всех остальных – легкой. По ее словам, в регионе выздоровели 6 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе будут проводить исследования на коронавирус в лаборатории противочумного института. Это значит, что биоматериалы нет необходимости перенаправлять в федеральные лаборатории.