2020-04-07T21:41:38+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 8 апреля 2020 года: число зараженных выросло до 39 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на утро 8 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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В Ставрополе будут проводить исследования на коронавирус в лаборатории противочумного институтаВ Ставрополе будут проводить исследования на коронавирус в лаборатории противочумного институтаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 8 апреля 2020 года: на утро по данным Оперштаба в регионе выросло число заболевших коронавирусом. К тем, у кого был подтверждён диагноз прибавилось еще 19 пациентов.

Как стало известно 8 апреля, заболевшие коронавирусом пациенты были выявлены в Предгорном, Андроповском, Изобильненском районах и округах, а также в Кисловодске, Пятигорске, Железноводске, Ставрополе и Невинномысске.

Возраст этих людей – в основном от 60 до 80 лет. Об этом на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе рассказала замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая.

На данный момент подтверждено 39 случая заболевания коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние двух пациентов как средней степени тяжести. Всех остальных – легкой. По ее словам, в регионе выздоровели 6 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе будут проводить исследования на коронавирус в лаборатории противочумного института. Это значит, что биоматериалы нет необходимости перенаправлять в федеральные лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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