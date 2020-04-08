2020-04-08T12:16:19+03:00
Происшествия

В Северной Осетии подтвердили коронавирус у скончавшегося мужчины и еще шести пациентов

Первая смерть больного COVID-19 наступила от пневмонии с тяжелой патологией [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив - "КП"Фото: Архив - "КП"Фото: Артем КИЛЬКИН
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На 8 апреля в Северной Осетии уже 15 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки диагноз подтвердили еще у шести пациентов с подозрением на COVID-19. Нашли вирус и в биоматериалах скончавшегося накануне 83-летнего мужчины, смерть которого наступила от пневмонии с тяжелой патологией. Об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в Роспотребнадзоре республики.

- Нами получен результат исследования гражданина Северной Осетии, накануне скончавшегося в Республиканской клинической больнице скорой помощи, из "Противочумного центра" Роспотребнадзора в Москве. Результат лабораторного исследования на COVID-19 "положительный", - комментируют в ведомстве.

Первая смерть на Ставрополье: ситуация с коронавирусом в крае и на Северном Кавказе на 8 апреля

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В Минздраве Северной Осетии добавляют, что в Республиканской больнице изолированы еще 11 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Двое из них находятся в реанимации под аппаратами ИВЛ. А в Республиканской детской больнице первично подтвержден диагноз у девочки возрастом 1 год и 3 месяца и 14-летнего мальчика. Дети вернулись домой больными из Москвы. Состояние младшей пациентки оценивают как средней тяжести, подростка - удовлетворительное.

Министр здравоохранения РСО-А Тамерлан Гогичаев про больных коронавирусом в республике.

Всего под медицинским наблюдением в самоизоляции остаются 669 жителей республики. Сняты с наблюдения - 889 человек.

Напомним, что 7 апреля Республиканскую больницу Владикавказа попытались взять штурмом неверящие в коронавирус местные жители. Толпа требовала показать им инфицированных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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