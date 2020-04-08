2020-04-08T12:13:11+03:00
Общество

Работа МФЦ в период самоизоляции в Ставрополе: как работают, какие услуги оказывают, как записаться

Рассказываем, как будут работать МФЦ и можно получить услуги в период самоизоляции
Евгения СОКОРЕВА
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Можно получить оказание услуг с помощью сайтаМожно получить оказание услуг с помощью сайтаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Работа МФЦ в период самоизоляции в Ставрополе: как работают, какие услуги оказывают, как записаться.

Все ставропольские многофункциональные центры временно закрыты до 13 апреля 2020 года. Об этом рассказали представители МФЦ:

- До этого времени жители Ставропольского края могут получить все необходимые консультации на портале umfc26.ru, либо можно позвонить в колл-центры МФЦ по номерам телефонов, указанным на сайте.

Можно обратиться по телефону: 8 (800) 200-40-10.

Напомним, это связано с решением краевых властей ввести режим самоизоляции для большинства жителей с 31 марта до 30 апреля. На это время остановили работу общественного транспорта между муниципалитетами. Закрыта большая часть заведений и предприятий. Исключения вошли в список, опубликованный 6 апреля. В детских садах работают дежурные группы. Покидать дом можно только при крайней необходимости для обращения за неотложной помощью, поездок на работу или походов в магазин или аптеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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