Работа МФЦ в период самоизоляции в Ставрополе: как работают, какие услуги оказывают, как записаться.

Все ставропольские многофункциональные центры временно закрыты до 13 апреля 2020 года. Об этом рассказали представители МФЦ:

- До этого времени жители Ставропольского края могут получить все необходимые консультации на портале umfc26.ru, либо можно позвонить в колл-центры МФЦ по номерам телефонов, указанным на сайте.

Можно обратиться по телефону: 8 (800) 200-40-10.

Напомним, это связано с решением краевых властей ввести режим самоизоляции для большинства жителей с 31 марта до 30 апреля. На это время остановили работу общественного транспорта между муниципалитетами. Закрыта большая часть заведений и предприятий. Исключения вошли в список, опубликованный 6 апреля. В детских садах работают дежурные группы. Покидать дом можно только при крайней необходимости для обращения за неотложной помощью, поездок на работу или походов в магазин или аптеку.