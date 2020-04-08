Новые пособия по безработице в Ставропольском крае 2020: кому положены и как получить

Новые пособия по безработице в Ставропольском крае 2020: жителей региона ждет надбавка.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в администрации краевого центра, размер выплат увеличился. Теперь пособия выплачивают в размере от 1500 до 12 130 рублей.

- Минимальный размер выплачивается длительно неработающим людям, а также не имеющим более 6 месяцев трудовых отношений до обращения в службу занятости и признания их безработными, - уточняют условия получения выплат.

А максимальный размер пособия положен безработным ставропольцам с 6 месяцами и более трудовых отношений.

Специалисты напоминают, что предприятие не имеет права уволить сотрудников по своей инициативе в период действия на Ставрополье режима самоизоляции.

Вместе с этим на рассмотрении в краевой Думе законопроект о ежемесячной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Пособия будут положены тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум - 9555 рублей. Размер выплаты будет составлять его половину.

Пособие выплачивается на всех детей в семье в указанной возрастной категории. Чтобы их получить, родитель подаёт только заявление, остальные документы ведомства соберут сами. Заявление принимают в Управлении труда и соцзащиты населения, МФЦ, через Госуслуги и Почту России.

КСТАТИ

Встать на учет в центр занятости можно прямо из дома. Необходимо зайти на портал госуслуг и создать личный кабинет, а потом перейти на сайт www.stavzan.ru, где есть подробная инструкция, что делать дальше.

НАША СПРАВКА

Телефоны горячей линии:

Центр занятости: 315-714, 315-709

По вопросам выплаты заработной платы в период нерабочих дней:

Министерство труда и социальной защиты населения СК: 8-968-260-1986, 8-988-093-5301

По вопросам нарушения трудовых прав граждан:

Государственная инспекция труда в СК:

370-724, 371-396