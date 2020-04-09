5 наивных вопросов о коронавирусе на Ставрополье

Краевое управление Роспотребнадзора подготовило ответы на самые волнующие вопросы о коронавирусе.

Коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 9 апреля 2020: изоляция в галерее и большие штрафы 00:00 00:00

-Почему не сообщается, из каких городов заболевшие в крае и какого возраста?

-Случаи заболеваний в крае установлены на территории городов Ставрополь и Невинномысск, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, а также Предгорного, Андроповского и Изобильненского районов. Основной возраст заболевших – от 60 до 80 лет. Но в зоне риска люди и других возрастных категорий.

- Где находятся заболевшие? Говорят, что те, у кого легкая форма, находятся дома? Где-то изолируют тех, кто контактировал с больными?

- Все пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией содержатся изолированно в специализированных стационарных отделениях, независимо от того, в какой форме они болеют. Легкая или средняя тяжесть заболевания влияет только на лечение, которое больным оказывают. Но все заболевшие ни с кем не контактируют.

Медицинская помощь онкологическим больным осуществляется постоянно, в полном объемеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В крае проводится активная работа по выявлению тех, кто контактировал с зараженными. Люди без подтверждения диагноза, оказавшиеся в зоне риска, у которых отсутствуют симптомы заболевания, остаются на самоизоляции дома, но находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Кстати, в крае появилась возможность более оперативно получать результаты лабораторных исследований. Ранее регион получал их только из Новосибирска, теперь анализы людей с подозрением на заболевание направляются в московские вирусологические институты, откуда результаты поступают в край быстрее.

Лаборатория противочумного института получила право подтверждать наличие коронавирусной инфекции в Ставропольском крае. Это значит, что биоматериалы нет необходимости перенаправлять в федеральные лаборатории.

Разве приезжие не должны быть помещены на обязательный двухнедельный карантин?

Согласно распоряжению Роспотребнадзора и постановлению губернатора Ставрополья, все прибывшие в край из-за рубежа, а также те, кто посещал субъекты РФ, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, и вернувшиеся в край воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом, обязаны выдержать двухнедельный режим самоизоляции.

Все они берутся на учет правоохранительными органами края. Нарушение ими правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет за собой административную ответственность.

Кого тестируют на наличие коронавирусной инфекции?

В обязательном порядке обследуют на коронавирус лиц с внебольничными пневмониями; тех, кто вернулся из-за рубежа; кто контактировал с заболевшими, чей диагноз подтвержден лабораторно; лиц старше 65 лет с симптомами ОРВИ; медработников инфекционных стационаров, оказывающих помощь больным коронавирусом.

Все время говорят о больных коронавирусом, а как быть онкобольным, если везде оказывают только неотложную и экстренную помощь? Проводится ли плановая госпитализация в онкодиспансере? Проводится ли диспансеризация населения?

На Ставрополье в обязательном порядке обследуют на коронавирус лиц с внебольничными пневмониямиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Медицинская помощь онкологическим больным оказывают в полном объеме. Функционируют все отделения онкологических диспансеров в Ставрополе и Пятигорске, в том числе дневные стационары. Осуществляется плановая госпитализация.

Вместе с тем, введены ограничения на посещения пациентов родственниками. Только один посетитель в течение суток может навещать тяжелобольного пациента в стационаре.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае, как и в других субъектах России, обязали все приезжающих уходить на самоизоляцию. Людей встречают на вокзалах, в аэропортах и выдают уведомление. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров, выложив видео, как встречали гостей из Москвы в Михайловске.

- Как видите, специальные патрули встречают здесь приезжих, прибывающих из других регионов. Такие же меры приняты во всех наших аэропортах, ж-д вокзалах, автобусных станциях, постах ГИБДД на административной границе края, - поясняет глава Ставрополья.