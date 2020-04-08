2020-04-08T01:25:51+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, новости на 8 апреля 2020 года: 43 заражённых, 10 в реанимации

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Дагестане на утро 8 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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В Дагестане продолжает расти число заболевших коронавирусомВ Дагестане продолжает расти число заболевших коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Дагестане, новости на 8 апреля 2020 года: темпы роста количества заражённых ускоряются. За последние сутки диагностировано 13 новых пациентов. Число заболевших выросло до 43. Из них 10 в тяжёлом состоянии находятся в реанимации.

Ситуация с распространением COVID-19 в Дагестане вызывает опасения. Глава регионального Роспотребнадзора заявил, что выявлять очаги заражения и своевременно изолировать больных становится практически невозможно.

Минздрав сообщает, что в регионе уже 10 человек с диагностированным коронавирусам и подозрением на него находится в реанимации. Врачи продолжают борьбу за каждую жизнь. Пока лишь 4 пациента смогли полностью оправиться и выздороветь.

Серьёзно осложняет ситуацию отношение к инфекции в регионе. Часть жителей республики просто не верит в существование опасной болезни, другая часть игнорирует ограничительные меры, принятые руководством Дагестана.

Тем временем, в регион прибывает порядка 2 тысяч человек в день. В том числе из-за границы и из Москвы. Глава республики Владимир Васильев обратился к старшему поколению с просьбой удержать молодёжь от необдуманных поступков. В противном случае нарушителей могут ждать административные штрафы до 30 тысяч рублей и даже уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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