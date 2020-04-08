Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 8 апреля 2020 года: еще у 8 человек заподозрили инфекцию

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на утро 8 апреля: губернатор сообщил о новых пациентах с подозрением.

Первая смерть на Ставрополье: ситуация с коронавирусом в крае и на Северном Кавказе на 8 апреля 00:00 00:00

По словам Владимира Владимирова на сегодняшний день выявили еще 8 жителей региона, у которых нашли подозрение на коронавирус. Эти анализы отправили на подтверждение в лабораторию.

Итак, по последним данным Минздрава Ставрополья, на сегодняшний день лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания. 6 пациентов выписаны из стационара по выздоровлению.

Под наблюдением медиков на карантине в инфекционных стационарах находятся 70 человек, еще порядка 1300 соблюдают предписание по самоизоляции на дому.

За период эпидемиологической ситуации проведено более 11 тысяч тестов на COVID-19. Сняты с медицинского наблюдения 2661 человек.

Губернатор Ставрополья о первом умершем от коронавируса в регионе.

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