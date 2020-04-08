Оплата коммунальных услуг в период самоизоляции в Ставрополе с 6 по 30 апреля: как изменится и для кого

Из-за того, что в Ставрополе продлили ограничительные меры, у жителей возник вопрос, как будет проходить оплата коммунальных услуг в период самоизоляции и какие изменения уже приняли. Власти и компании, оказывающие коммунальные услуги, дали ответ. "КП - Северный Кавказ" собрала сведения об оплате коммунальных услуг в одном материале.

Со 2 апреля на территории России действует постановление премьер-министра Михаила Мишустина "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах". Согласно тексту документа, компаниям, оказывающим коммунальные услуги, нельзя штрафовать клиентов за просрочку оплаты и отключать воду, свет или газ.

- Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года. Кроме того, эти месяцы будут исключены и из расчёта межповерочного интервала для приборов учёта, - заявил Мишустин.

Платежки начнут приходить с 6 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ

Льготы по ЖКХ сохраняются. К примеру, участники Великой Отечественной войны и несовершеннолетние узники концлагерей могут получить стопроцентную компенсацию.

Распоряжение премьер-министра России дошло и до министерства ЖКХ Ставрополья.

- Соответствующие поручения уже доведены до ресурсоснабжающих предприятий края и регионального фонда капитального ремонта, - сказал глава ведомства Роман Марченко.

Доставку платежек в Ставрополе возобновили с 6 апреля. "Городской расчетный центр" просит жителей в период самоизоляции оплачивать услуги ЖКХ по интернету. Они напомнили, что для абонентов действуют следующие онлайн-сервисы:

- через мобильное приложение "СГРЦ";

- через систему "Интернет-банк" ПАО "Ставропольпромстройбанк";

- через систему "Онлайн-платежи" ПАО "Московский индустриальный банк» на сайте АО "СГРЦ";

- через систему "Сбербанк Онлайн" ПАО "Сбербанк России".

ИТАК

Обобщим сказанное. Выплаты за услуги ЖКХ в Ставрополе не отменяются, но погашать долги можно постепенно и после отмены режима самоизоляции. Пени за просрочку не начисляют. Эта мера действует до 2021 года. Льготники могут рассчитывать на 100-процентную компенсацию выплаты.