График работы соцзащиты в Ставрополе с 6 по 30 апреля 2020: прием только дистанционно

В период распространения коронавируса отделения соцзащиты Ставрополя определили график работы. Учреждения будут принимать жителей города дистанционно. Об этом сообщили в мэрии.

По материалам пресс-службы администрации города, все социальные пособия и льготы в течение шести месяцев будут продлевать без предоставления справок и посещения отделений. Иными словами, автоматически. То есть пока жители Ставрополя могут не обращаться в органы социальной защиты Ставрополя. Мера будет действовать до октября 2020 года.

Новые заявители могут обратиться по номерам телефона органов социальной защиты, чтобы оформить документы на расстоянии. Также работает региональный портал государственных и муниципальных услуг, где есть возможность подать заявление в электронной форме.

За консультацией специалистов можно обратиться по номерам телефона (сначала код Ставрополя - 8 8652):

56-08-51 – для вопросов по соцподдержке семьям с детьми;

56-54-80 – для вопросов по признанию семьи малоимущей;

56-01-85 – субсидии на оплату ЖКУ;

56-11-17 - по вопросам назначения компенсации на ЖКУ;

56-21-33 - приемная

Номера других специалистов можно найти на сайте городской мэрии.