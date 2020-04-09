2020-04-08T22:50:34+03:00
Общество

Коронавирус в Ингушетии, новости на 9 апреля 2020 года: болезнь приехала из Москвы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ингушетии на утро 9 апреля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Ингушетии, новости на 9 апреля 2020 года: в республике более чем в три раза увеличилось количество больных. Если 7 апреля зараженных было семь, то 8 апреля их стало 25. Еще шесть пациентов с подозрением на коронавирус ожидают результатов второго исследования, которое проведут в референс-центре в Ставрополе. Об этом сообщают представители Министерства здравоохранения Республики Ингушетии и оперативного штаба.

По словам главы региона Махмуд-Али Калиматова, почти все первые заболевшие приехали из Москвы и заразили других.

- К счастью, заболевание у всех пациентов протекает в легкой форме. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - написал руководитель республики.

Под медицинским наблюдением остаются 303 жителя Ингушетии, 488 человек отсидели карантинные 14 дней и уже могут выходить в люди. Всего за время борьбы с COVID-19 обследовали 850 пациентов.

- Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции - восемь, а госпитализированных с COVID-19 - один, - говорится в сообщении. - Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, 20 человек госпитализированы в ГБУЗ «Назрановская районная больница», из них семь – в провизорном отделении.

Два пациента из Ингушетии переносят болезнь с трудом. Так, у 67-летнего дедушки двусторонняя нижнедолевая пневмония и бронхиальная астма. Зараженный в реанимации, в тяжелом состоянии, в ИВЛ не нуждается. А другой заболевший, которому 52 года, в состоянии средней тяжести. Остальные переживают вирус легко.

- Установлен круг близких контактов и непрямых контактов. По близким контактам – приняты меры по изоляции на дому, при соблюдении условий изоляции, отобраны пробы на скрининговые исследования, - сообщает Минздрав Ингушетии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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