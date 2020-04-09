Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 9 апреля 2020 года: еще у 8 пациентов заподозрили инфекцию

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на утро 9 апреля: глава региона сообщил о новых пациентах с подозрением.

По словам Владимира Владимирова на сегодняшний день выявили еще 8 жителей края, у которых нашли подозрение на коронавирус. Эти анализы отправили на подтверждение в лабораторию.

Итак, лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания, шесть пациентов уже выписаны из стационара по выздоровлению.

Губернатор Ставрополья призывает быть бдительными, соблюдать режим самоизоляции и правила профилактики. Особенно просить быть внимательными к тем случаям, когда приходится пересекать границы региона, возвращаешь в свой населенный пункт.

По словам Владимира Владимирова, недавние случаи заболевания коронавирусом на Ставрополье связаны с межрегиональными поездками.

Так, наш земляк решил перевезти в край своих родных из другого региона России. Причина проста: мужчина захотел, чтобы близкие люди находились подальше от центров распространения вируса.

Однако итог не очень счастливый: сегодня и он сам, и его родные с подозрением на коронавирус. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор Ставрополья.

Кстати, 8 апреля президент России Владимир Путин поставил перед губернаторским корпусом страны задачи по противодействию коронавирусной инфекции. По словам главы Ставрополья, чиновники уже приступили к исполнению установок и поручений главы государства.

На своей странице в Инстаграм Владимир Владимиров сообщил, что уже успел провести краевой координационный совет, на котором закрепили порядок этой работы.

- Мы должны поддержать людей, потерявших работу, и поскорее подготовить выдачу им временных пособий, как и поручил президент, - подчеркнул губернатор.

По его словам, целый комплекс мер направлен на поддержку бизнеса – тех отраслей, которые больше всего пострадали из-за инфекции.

- Сегодня я подписал комплексный план первоочередных действий. Они касаются всего спектра мер, которые призваны помочь предпринимателям. И, не останавливаясь на этом, будем готовить новые предложения в разрабатываемую федеральную программу поддержки бизнеса.

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