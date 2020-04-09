2020-04-08T23:28:46+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, новости на 9 апреля 2020 года: больных стало пять

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в КЧР на утро 9 апреля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в КЧР, новости на 9 апреля 2020 года: в республике количество больных выросло до пяти. За сутки прибавились двое зараженных. Все, у кого подозревают коронавирус, ждут результатов второго исследования, сообщает пресс-служба Минздрава КЧР.

- Все инфицированные люди чувствуют себя удовлетворительно. По словам врачей, болезнь у них протекает бессимптомно, поэтому в соответствии с существующими распоряжениями Минздрава России и Роспотребнадзора, они находятся в изоляции дома под медицинским наблюдением, выполняют все назначения врачей. В случае малейшей симптоматики они будут госпитализированы, - сказано в посте ведомства в Instagram.

К каждому человеку, которого изолировали от общества, прикрепили врача, эпидемиолога, сотрудник правоохранительных органов и сотрудник администрации. Все пациенты предупреждены об ответственности за нарушение карантина.

- Я от всей души передаю всем заболевшим слова искренней поддержки и желаю им скорейшего выздоровления! А ко всем жителям республики, особенно старше 65 и выше, у меня еще раз убедительная просьба – не нарушайте режим самоизоляции! Оставайтесь дома! - говорит глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

В республике разоблачили фейковую новость, которую распространяли через социальные сети и мессенджеры. Людям сообщали, что в Карачаево-Черкесии инфицированных нет, а тех, кого выдают за заболевших - жертвы задач, поставленных свыше. Кроме этого, пользователей уверяли, что родственникам умерших предлагают деньги, чтобы назвать причиной смерти коронавирус.

Министерство здравоохранения уверяет, что это неправда. И напоминает, что за распространение фейков следует уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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