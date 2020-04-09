Коронавирус в Дагестане, последние новости на 9 апреля 2020 года: количество тяжёлых больных растёт

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 9 апреля 2020 года: количество тяжёлых больных продолжает расти. На данный момент в реанимации находится 12 человек. И далеко не все из них — старики. Подробности сообщили в Минздраве республики.

— Лишь у трёх человек из «тяжёлых» пациентов диагноз подтверждён лабораторно. Остальные имеют лишь предварительно положительный результат. Среди госпитализированных в реанимацию не только пожилые люди — самому молодому 31 год. У всех осложнения хронических заболеваний, — сообщили в пресс-службе.

На данный момент в регионе зафиксировано 44 случая заражения коронавирусной инфекцией. Ещё у 47 человек экспресс-тесты дали положительный результат. Они ждут окончательного диагноза из Москвы. Напомним, что он не подтвердился лишь у 6 человек из всех проверенных. Их положительных новостей — 4 пациента выписались в полном здравии.

Минздрав и власти региона призывают дагестанцев со всей серьёзностью отнестись к угрозе и не допускать нарушений режима всеобщей самоизоляции. Однако, к несчастью, далеко не все следуют этим указаниям. Так, на пятничную молитву в Махачкале пришло около тысячи человек, а в Кизилюрте — около 3 тысяч. Возможно, такое отношение и стало залогом того, что республика находится в лидерах антирейтинга по количеству заболевших среди всех регионов СКФО.

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