2020-04-09T00:33:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чечне, последние новости на 9 апреля 2020 года: темпы роста количества заражённых замедлились

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чечне на утро 9 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Темпы роста количества заражённых в Чечне замедлилисьТемпы роста количества заражённых в Чечне замедлилисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Чечне, последние новости на 9 апреля 2020 года: число заражённых за сутки выросло на 5 человек. Теперь в республике зафиксировано 22 заражения коронавирусом. Однако можно констатировать, что темпы увеличения количества больных под контролем: рост числа заражений куда медленнее, чем в других регионах СКФО.

По последним данным Оперативного штаба по пресечению распространения COVID-19, за сутки в республике зафиксировано 5 случаев заражения и 3 выздоровления. Как было озвучено на заседании местного оперштаба, один человек с хроническим заболеванием находится в тяжёлом состоянии. Несмотря на то, что он имеет врождённую слабость к пневмонии, врачи всё ещё надеются вытащить чеченца.

Общее количество выздоровевших, таким образом, составило уже 15 человек. Это рекорд среди регионов Северного Кавказа. В больницах осталось лишь 7 пациентов с коронавирусом. Напомним, что также в Чечне зафиксирована одна смерть — 83-летняя пациентка скончалась 1 апреля.

В республике принимаются жёсткие меры борьбы с распространением COVID-19. Помимо режима всеобщей самоизоляции, позволяющего жителям выходить из дома лишь в случае крайней нужды, введено ограничение на появление на улицах в вечернее и ночное время. С 20:00 до 8 утра выходить запрещено. Также Чечня временно закрыта для посещения, а пассажиры единственного оставшегося рейса в Грозный из Москвы обязаны сдать перед вылетом экспресс-тесты на коронавирус и предъявить справку. Это ограничение начнёт действовать с 11 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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