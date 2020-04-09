В Дагестане женщина с коронавирусом родила двойню

В Каспийске (Дагестан) женщина с первичным подтверждением COVID-19 родила двойню. Роженицу госпитализировали с симптомами острой респираторной вирусной инфекции на 39-й неделе беременности. Первичный тест показал COVID-19. Жительницу республики срочно изолировали, а ее близких взяли под контроль во избежание распространения заразы.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в Минздраве РД, 29-летней пациентке провели кесарево сечение, и на свет появились здоровые девочка и мальчик, весом больше 3 кг каждый. Но врачи все равно проверяют двойню на коронавирус. Мама малышей лежит в гинекологии Каспийского роддома, обустроенного для подозреваемых на COVID-19 беременных женщин. Стационар расположен на первом этаже, где есть операционная и реанимация.

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- Операция прошла успешно. Малыши доношенные, - комментируют в ведомстве. - В своем раннем неонатальном периоде младенцы ничем не отличаются от своих ровесников.

В министерстве здравоохранения отметили, что мамочка - многодетная, и дома новорожденных ждет старшая сестренка.

Накануне в оперативном штабе Дагестана заявили, что коронавирус подтвердился всего у 44 местных жителей, а еще у 47 человек первичный тест на COVID-19 показал положительный результат. В числе последних отметили двух беременных женщин - одна из них и родила двойню. На 9 апреля местный Роспотребнадзор сообщает, что число заболевших выросло до 57 случаев. Четверо выздоровели.

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).