2020-04-09T17:33:44+03:00
Общество

Коронавирус в Пятигорске, последние новости на 10 апреля 2020: запускается производство обеззараживателей воздуха

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Пятигорске на 10 апреля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Пятигорске, последние новости на 10 апреля 2020: в городе запускается производство фотокаталитических очистителей воздуха на базе машиностроительного завода.

Выпускаемые приборы будут применяться в помещениях для обеззараживания воздуха от вирусов, бактерий, грибка и плесени.

Число заболевших в городе прежнее. Коронавирус подтвердился у 2 местных жителей. Еще трое пациентов с подозрением на COVID-19.

В условиях полной самоизоляции власти предлагают местным предпринимателям ознакомиться с перечнем мер федеральной, региональной и муниципальной поддержки, который будет дополняться.

Кроме того, продолжается постановка на специальный учет с вручением уведомлений об обязательном соблюдении 14-дневного карантина всех, кто приезжает в город без спецпропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В КЧР выявили трех новых пациентов с коронавирусом
На Ставрополье выдают субсидии аграриям за использование фосфогипса
В Невинномысске за день 45 человек сняли с контроля по коронавирусу
На Ставрополье появилось видео задержания мужчины, взявшего в заложники семью
На Ставрополье показали, как следят за приезжими из других регионов
На Ставрополье задержали мужчину, захватившего в заложники семью
В Дагестане мужчина голыми руками забил и сжег супругу
На Ставрополье заключенного и адвоката поймали с наркотиками в СИЗО
В КЧР госпитализировали первого заболевшего коронавирусом
В Кисловодске откроют детский сад на 100 мест
На Ставрополье художник самоизолировался в Пушкинской галерее
Спрос на ипотечное кредитование в УРАЛСИБЕ вырос вдвое
На Ставрополье малому и среднему бизнесу помогут пережить коронавирус