Коронавирус в Пятигорске, последние новости на 10 апреля 2020: запускается производство обеззараживателей воздуха

Коронавирус в Пятигорске, последние новости на 10 апреля 2020: в городе запускается производство фотокаталитических очистителей воздуха на базе машиностроительного завода.

Выпускаемые приборы будут применяться в помещениях для обеззараживания воздуха от вирусов, бактерий, грибка и плесени.

Число заболевших в городе прежнее. Коронавирус подтвердился у 2 местных жителей. Еще трое пациентов с подозрением на COVID-19.

В условиях полной самоизоляции власти предлагают местным предпринимателям ознакомиться с перечнем мер федеральной, региональной и муниципальной поддержки, который будет дополняться.

Кроме того, продолжается постановка на специальный учет с вручением уведомлений об обязательном соблюдении 14-дневного карантина всех, кто приезжает в город без спецпропуска.