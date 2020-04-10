2020-04-09T17:47:50+03:00
Общество

Коронавирус в Осетии, последние новости на 10 апреля 2020: семь выявленных больных заразились в республике

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Осетии на 10 апреля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Осетии, последние новости на 10 апреля 2020: всего в республике выявлено 22 случая заражения COVID-19. 16 человек находятся на амбулаторном лечении, пятеро в больнице, один пациент скончался.

Накануне были выявлены 7 новых случаев инфицирования. Результаты с повторным положительным тестом на COVID-19 пришли из рефренс-центра Москвы.

Как позже стало известно, все семеро — контактные. Это значит, что они не покидали территорию республики, а заразились от людей с уже выявленным COVID-19.

- Пятеро из семи находятся на домашней самоизоляции под наблюдением врачей. Еще двое — в КБСП, их состояние оценивается как средней степени тяжести, - уточняют в Роспотребнадзоре Северной Осетии.

Первый смертельный случай от коронавируса, напомним, произошел 7 апреля. От пневмонии с тяжелой патологией скончался 83-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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