Коронавирус в КБР, последние новости на 10 апреля 2020: 16 зараженных лечатся дома

Коронавирус в КБР, последние новости на 10 апреля 2020: в республике выявлено всего 23 случая заражения. Двое выздоровели. Смертей из-за СOVID-19 нет.

По информации местного оперштаба, за все время в республике проведено 3864 тестов, а дома под медицинским наблюдением изолированы 1020 человек.

- В госпитале получают медицинскую помощь 18 человек, из них 5 с подтвержденным статусом СOVID-19. 16 человек проходят лечение дома, так как болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме, - уточнили специалисты.

Местное население предупреждают об ответственности за нарушение режима самоизоляции. Контроль ведут сотрудники полиции и Роспотребнадзора по КБР.

- С гражданами, нарушающими режим самоизоляции проводятся профилактические беседы, лицам, старше 65 лет, выдаются письма - уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции, - добавляют в оперштабе.

В тоже время, 1 апреля вступил в силу Федеральный о закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", который направлен на обеспечение безопасности граждан в условиях ЧС, угрозы распространения опасного заболевания или карантина.

Статья 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", дополнена новыми составами и грозит нарушителю наложением административного штрафа от 15 до 40 тысяч рублей на граждан, от 50 до 150 тысяч на должностных лиц, а также предпринимателей, которым еще грозит приостановление деятельности на 90 суток. Штраф для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В Кабардино-Балкарии с населением ежедневно ведут профилактику более 700 сотрудников органов внутренних дел и 111 военнослужащих.