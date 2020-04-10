Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 10 апреля 2020 года: погибшую от коронавируса пациентку заразил муж

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 10 апреля 2020 года: за сутки число заболевших выросло до 42 человек. Как сообщил губернатор региона, это люди с подтверждённым диагнозом.

Владимир Владимиров рассказал, что в регионе выявили еще 7 новых пациентов с подозрением на коронавирус.

В Ставрополе уже установили источник заражения коронавирусом погибшей жительницы Иноземцево. Об этом рассказал замглавы краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.

По его словам, женщина получила заражение не из-за границы, а от мужа. Известно, что супруг ставропольчанки вернулся из Москвы. Мужчина не имел контактов за рубежом, а имел внутренние контакты. А если конкретнее, то общался с зараженными коронавирусом.

Позже мэр Железноводска рассказал, что под подозрением также находятся еще два члена семьи – это дети возрастом 2 и 12 лет. Чтобы не заражать родственников, всех троих отправили в Ставрополь в инфекционное отделение для наблюдения и лечения.

Подробности смерти ставропольчанки от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе выздоровели 7 пациентов, заболевших коронавирусом

С 9 апреля в регионе усилят все посты на административной границе (подробнее)