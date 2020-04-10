2020-04-09T23:23:37+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 10 апреля 2020 года выросло до 42 человек

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на утро 10 апреля 2020 года не изменилось
Ася АСРЯН
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Стражи порядка рекомендуют жителям краевого центра соблюдать меры личной гигиены, использовать антисептические средства, защитные перчатки и маскиСтражи порядка рекомендуют жителям краевого центра соблюдать меры личной гигиены, использовать антисептические средства, защитные перчатки и маски
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Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на утро 10 апреля: глава региона сообщил о новых пациентах с подозрением.

По словам Владимира Владимирова на сегодняшний день выявили еще 7 жителей края, у которых нашли подозрение на коронавирус. Эти анализы отправили на подтверждение в лабораторию.

За все время борьбы с коронавирусом в регионе провели 11982 исследования по выявлению болезни. В лабораториях Роспотребнадзора проверили 9585 тестов, в медицинских организациях Ставрополья - 2265. Сейчас в лабораториях осталось 88,61 единиц тест-систем, которые позволят провести 8,8 тысяч исследований.

Тем временем в Ставрополе сотрудники управления МВД России по городу продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках подворовых обходов административных участков, на маршрутах патрулирования правоохранители напоминают ставропольцам о действующем в регионе режиме самоизоляции.

Стражи порядка рекомендуют жителям краевого центра соблюдать меры личной гигиены, использовать антисептические средства, защитные перчатки и маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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