Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 10 апреля 2020 года выросло до 57

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 10 апреля 2020 года: распространение COVID-19 в регионе продолжается с большой скоростью. За последние сутки количество больных выросло на 30% — зафиксировано 13 новых случае заражения. Общее количество заболевших — 57 человек.

— Среди всех проверенных на данный момент отрицательный результат получили лишь 6 человек. Несколько десятков остаются под подозрением с положительными результатами экспресс-тестов. 3667 человек находятся на домашней изоляции, — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

К счастью, есть и приятные новости — из 12 пациентов, попавших в реанимацию с осложнениями, за последние сутки 6 человек почувствовали существенное улучшение. Среди них есть и 85-летняя женщина с хроническими заболеваниями, что вселяет во врачей надежду и оптимизм.

К несчастью, жители республики всё ещё относятся с существенной долей легкомыслия к введённому режиму всеобщей самоизоляции. Часть жителей продолжает выходить на улицу, игнорируя запрет. Некоторые не могут позволить себе пропустить молитву в мечети, другие просто не верят в существование смертельной болезни. Это существенно осложняет ситуацию для медиков, которые работают в тяжелейших условиях, доставая больных буквально «с того света».

В Роспотребнадзоре подчёркивают: распространение коронавируса в республике перешло в четвёртую, неконтролируемую стадию. Выявить очаги инфекции и изолировать больных становится всё сложнее.

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