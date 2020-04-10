2020-04-10T00:50:44+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 10 апреля 2020 года выросло до 57

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Дагестане на 10 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Количество больных продолжает расти существенными темпамиКоличество больных продолжает расти существенными темпамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 10 апреля 2020 года: распространение COVID-19 в регионе продолжается с большой скоростью. За последние сутки количество больных выросло на 30% — зафиксировано 13 новых случае заражения. Общее количество заболевших — 57 человек.

— Среди всех проверенных на данный момент отрицательный результат получили лишь 6 человек. Несколько десятков остаются под подозрением с положительными результатами экспресс-тестов. 3667 человек находятся на домашней изоляции, — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

К счастью, есть и приятные новости — из 12 пациентов, попавших в реанимацию с осложнениями, за последние сутки 6 человек почувствовали существенное улучшение. Среди них есть и 85-летняя женщина с хроническими заболеваниями, что вселяет во врачей надежду и оптимизм.

К несчастью, жители республики всё ещё относятся с существенной долей легкомыслия к введённому режиму всеобщей самоизоляции. Часть жителей продолжает выходить на улицу, игнорируя запрет. Некоторые не могут позволить себе пропустить молитву в мечети, другие просто не верят в существование смертельной болезни. Это существенно осложняет ситуацию для медиков, которые работают в тяжелейших условиях, доставая больных буквально «с того света».

В Роспотребнадзоре подчёркивают: распространение коронавируса в республике перешло в четвёртую, неконтролируемую стадию. Выявить очаги инфекции и изолировать больных становится всё сложнее.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Рекомендации для мусульман в Дагестане в период карантина: отменены свадьбы, похоронные обряды и пятничный намаз

Рекомендации для мусульман в Дагестане в период карантина: муфтият опубликовал ряд рекомендаций для мусульман по свадьбам и похоронам в период карантина. Духовные лидеры региона просят жителей быть предельно аккуратными, воздерживаться от рукопожатий и объятий, носить средства защиты и соблюдать все остальные меры предосторожности и личной гигиены (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В КЧР выявили трех новых пациентов с коронавирусом
На Ставрополье выдают субсидии аграриям за использование фосфогипса
В Невинномысске за день 45 человек сняли с контроля по коронавирусу
На Ставрополье появилось видео задержания мужчины, взявшего в заложники семью
На Ставрополье показали, как следят за приезжими из других регионов
На Ставрополье задержали мужчину, захватившего в заложники семью
В Дагестане мужчина голыми руками забил и сжег супругу
На Ставрополье заключенного и адвоката поймали с наркотиками в СИЗО
В КЧР госпитализировали первого заболевшего коронавирусом
В Кисловодске откроют детский сад на 100 мест
На Ставрополье художник самоизолировался в Пушкинской галерее
Спрос на ипотечное кредитование в УРАЛСИБЕ вырос вдвое
На Ставрополье малому и среднему бизнесу помогут пережить коронавирус