Коронавирус в Чечне, последние новости на 10 апреля 2020 года: темпы роста количества заражённых замедлились

Коронавирус в Чечне, последние новости на 10 апреля 2020 года: за последние сутки число заболевших и выздоровевших не изменилось. Число заражённых — 22 человека, 15 из них уже выписаны из медучреждений. В регионе продолжается жёсткая политика ограничения жителей. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает такой подход наиболее эффективным в борьбе с болезнью. И это действительно даёт свои результаты.

Темпы роста количества заражённых существенно сократились. Руководству Чечни удалось найти и обезвредить все очаги инфекции. Все способы попасть в регион существенно ограничены, что тоже останавливает распространение COVID-19. Так, жители других регионов могут въехать в республику лишь для поставки необходимых товаров или транзита грузов. А для того, чтобы попасть на самолёт из Москвы в Грозный необходимо предоставить результат экспресс-тестирования на коронавирус.

Кроме того, ограничения введены и для жителей республики: после 20:00 выходить из дома запрещено вплоть до 8 утра. Кроме того, действует стандартный режим всеобщей самоизоляции — в другие часы прогуляться можно лишь до магазина, аптеки или места работы.

Принятые меры дают существенный результат. За последние дни в стационаре осталось лишь 6 человек, а в антирейтине по количеству заболевших среди субъектов СКФО Чечня упала на последние, самые приятные места.

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