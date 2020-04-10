Коронавирус в КЧР, новости на 10 апреля 2020 года: первого пациента перевели в больницу

Коронавирус в КЧР, новости на 10 апреля 2020 года: количество инфицированных резко выросло до девяти. Еще утром 9 апреля было известно о пяти случаях, днем выявили еще одного больного, сообщили в Министерстве здравоохранении Карачаево-Черкесии. К вечеру число увеличилось до девяти. Такую цифру озвучивают представители оперативного штаба и глава республики Рашид Темрезов в Instagram-аккаунте.

Заместитель министра здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики Тамара Кипкеева рассказала, что первого пациента перевели в госпиталь, человек труднее переносит болезнь. По замечанию чиновника, остальные зараженные проходят лечение на дому.

- Все инфицированные люди чувствуют себя удовлетворительно. По словам врачей, болезнь у них протекает бессимптомно, поэтому в соответствии с существующими распоряжениями Минздрава России и Роспотребнадзора, они находятся в изоляции дома под медицинским наблюдением, - объясняли решение оставить больных дома в ведомстве.

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