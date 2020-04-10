Первая смерть от коронавируса в Дагестане: за несколько часов скончались три женщины

За несколько часов ночью и утром 10 апреля скончались сразу три женщины. Это первые смерти от коронавируса в Дагестане. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

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— Это три женщины. Ночью скончалась 81-летняя пациентка, у неё были сахарный диабет и сердечная недостаточность. Уже утром умерла 62-летняя пациентка, тоже с сопутствующими хроническими заболеваниями. У 56-летней женщины развилась тяжёлая форма пневмонии, которая и стала причиной смерти, — сообщили в пресс-службе.

Интересно, что ни у одной из женщин не был подтверждён коронавирус — врачи только подозревали его по результатам экспресс-тестирования.

— В итоге утром к нам пришли анализы 81-летней пациентки, у неё оказался отрицательный результат. Ещё два мазка находятся на обработке в референс-центре Москвы, мы ждём результатов, — резюмировали в Минздраве.

Напомним, что вчера вечером сообщалось о шести пациентах, остающихся в реанимации. Ещё шесть человек вчера почувствовали существенное улучшение и были переведены в общее отделение. Таким образом, в реанимации на данный момент остаётся 3 пациента.

В Дагестане за весь период зафиксировано 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 2036 человек находятся на карантине. Распространение инфекции по региону перешло в четвёртую, бесконтрольную стадию — выявить и вовремя изолировать разносчиков инфекции становится всё сложнее. Руководство республики, муфтият и Минздрав умоляют дагестанцев не пренебрегать режимом всеобщей самоизоляции и оставаться дома.

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