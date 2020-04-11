Коронавирус во Владикавказе, последние новости на 11 апреля 2020: у членов правительства заподозрили COVID-19

Коронавирус во Владикавказе, последние новости на 11 апреля 2020: у членов правительства нашли подозрение на COVID-19.

Кроме того, первичный положительный результат показали тесты сотрудников администрации главы Северной Осетии. О числе "подозреваемых" на заболевание чиновников не известно. Как уточнили в Роспотребнадзоре республики, все анализы для установления точного диагноза отправлены в референс-центр "Противочумный центр" в Москве.

Пока же сотрудников правительства Северной Осетии и администрации Вячеслава Битарова изолировали. На карантин поместили и всех их коллег и родных. А кабинеты, где они работали, продезинфицировали.

Всего в республике зарегистрировано 27 заболевших. Из них 5 человек проходят лечение в РКБСМП.

За весь период: выздоровел - один пациент с коронавирусом, еще один - скончался.