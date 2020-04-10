Вторая смерть от коронавируса зафиксирована на Ставрополье
На Ставрополье умер второй человек с коронавирусом. Пациентке не было 50-ти, она жила в Георгиевском городском округе. Подробности сообщил губернатор Владимир Владимиров.
— Ещё одна смерть пациента с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция зафиксирована в крае. В больницу пациентка поступила уже с ярко выраженными симптомами. Состояние осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. Врачи боролись до последнего, но женщина скончалась, — написал губернатор.
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Глава Ставрополья отметил, что пациентка не соблюдала самоизоляцию — перед госпитализацией она побывала на семейном празднике.
— Обращаю внимание на историю этого случая. Погибшая успела побывать на семейном мероприятии с большим количеством родственников. Сейчас мы работаем над тем, чтобы установить весь круг её контактов. Делается всё, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, — заявил Владимир Владимиров.
Напомним, что первая смерть от коронавируса была зафиксирована 8 апреля. Умерла 53-летняя женщина из Иноземцево. У неё было хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.
По состоянию на 10 апреля в крае зафиксировано 52 случая заражения коронавирусом. 9 пациентов выздоровели и выписались. Двое скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU