Министры, чиновники и спасатели будут штрафовать на нарушение самоизоляции на Ставрополье

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров разрешил представителям исполнительной власти штрафовать нарушителей режима всеобщей самоизоляции. В их числе служащие министерств и спасатели МЧС.

О новых полномочиях исполнительной власти — заместитель председателя правительства Ставропольского края Юрий Скворцов 00:00 00:00

С 11 апреля сотрудники министерств, ведомств и комитетов будут патрулировать улицы вместе с правоохранителями и казаками.

— 8 апреля губернатор подписал два нормативных документа. Они определяют круг должностных лиц, порядка 15 органов исполнительной власти, которые имеют право на составление административных протоколов по статье «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Форма протокола определена, МВД рекомендовано оказывать содействие. Поэтому на тех лиц, которые нарушают требования режима самоизоляции, будут составлять протоколы и привлекать к административной ответственности, — заявил заместитель председателя правительства Ставропольского края Юрий Скворцов.

Список органов исполнительной власти, наделённых новыми полномочиями

Экстренные меры призваны помочь остановить распространение коронавируса. В распоряжении «КП - Северный Кавказ» оказался перечень органов исполнительной власти, получивших новые полномочия. Сюда входит МЧС, часть министерств, Россельхознадзор, государственная жилищная инспекция и так далее.

В тексте постановления губернатора отмечается, что право составлять протоколы имеют как руководители, так и простые «специалисты». Дальше документы буду обрабатываться в МВД. И нарушители получат заслуженные штрафы.

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