Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 11 апреля 2020 года: в крае умер второй пациент

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 11 апреля 2020 года: в крае умер второй человек с коронавирусом. Жертве инфекции не было и 50-ти лет.

Как рассказал губернатор Ставрополья, женщина проживала в Георгиевском городском округе. По словам губернатора, в больницу пациентка поступила уже с ярко выраженными симптомами.

Состояние осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. Медики боролись до последнего, но ставропольчанка умерла.

Как выяснилось, пациентка не соблюдала самоизоляцию. Так, перед госпитализацией женщина погуляла на семейном празднике. И как сообщает губернатор, на торжестве было много родственников.

Теперь предстоит установить весь круг её контактов. В округе и в крае сейчас делается всё, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

В этот же день 10 апреля Владимир Владимиров подписал постановление, согласно которому должностные лица органов исполнительной власти края могут составлять административные протоколы за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности.

Представители органов исполнительной власти будут вместе с правоохранителями и казаками патрулировать улицы в муниципалитетах, начиная с 11 апреля. Как отметил губернатор, в крае сложилась непростая ситуация с коронавирусом.

Напомним, что последние случаи заражения произошли уже внутри региона. Из-за того, что не все ответственно соблюдают режим самоизоляции.

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По словам Владимира Владимирова на сегодняшний день подтвержден диагноз еще у 10 человек, у которых было подозрение на заболевание.Трое из них в тяжелом состоянии, один - в средней степени тяжести (подробности).