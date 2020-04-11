Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 11 апреля 2020 года достигло 52 человек

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на утро 11 апреля: глава региона сообщил о смерти второй пациентки, у которой выявили коронавирус.

Больной оказалась жительница Георгиевского горокруга. В медучреждение ставропольчанка поступила уже с ярко выраженными симптомами. Состояние осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. Врачи боролись до последнего, но женщина умерла.

Итак, подтвержден диагноз еще у 10 человек, у которых было подозрение на заболевание. Трое из них в тяжелом состоянии, один - в средней степени тяжести.

Все пациенты изолированы в больницах, полностью получают необходимую врачебную помощь.

Таким образом, за все время в крае зафиксировано уже 52 случая заражения коронавирусом. 9 пациентов выздоровели, двое умерли.

Напомним, Минздрав Ставрополья потребовал от беременных женщин и молодых родителей соблюдать меры профилактики против коронавируса. Сейчас на учете врачей находится 27 тысяч женщин в положении. Министерство здравоохранения края просит будущих мам поберечь свое здоровье.

Беременные подразделяются на три группы: здоровые, имеющие неопасные хронические заболевания и женщины, недуги которых могут повлиять на состояние малыша или самой роженицы.

Пока на Ставрополье действуют ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, будущие мамы наблюдаются амбулаторно, а те, у кого есть отклонения в здоровье или течении беременности, могут общаться с врачом по телефону.

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По словам Владимира Владимирова на сегодняшний день подтвержден диагноз еще у 10 человек, у которых было подозрение на заболевание.Трое из них в тяжелом состоянии, один - в средней степени тяжести (подробности).