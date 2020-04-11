Коронавирус в Дагестане, последние новости на 11 апреля 2020 года: за несколько часов скончалось трое больных

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 11 апреля 2020 года: в республике зафиксированы три первые смерти. У всех погибших был лишь предварительно положительный результат на коронавирус.

— Все скончавшиеся — женщины. В ночь на 10 апреля умерла самая пожилая, 81-летняя пациентка с сахарным диабетом и сердечной недостаточностью. Утром мы потеряли 62-летнюю женщину, у неё тоже были хронические заболевания. А 56-летняя скончалась из-за сложной пневмонии, — сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Ситуация с распространением коронавируса в республике остаётся безрадостной. За последние двое суток прибавилось 14 пациентов с COVID-19. Общее количество заражённых выросло до 58 человек. Это первое место в СКФО.

Самым существенным осложнением стало то, что коронавирус начал бесконтрольно распространяться по республике. Если раньше было нетрудно определить и изолировать человека, ставшего центром вспышки инфекции, то с каждым днём эта задача усложняется.

Более того, далеко не все жители региона всерьёз воспринимают пандемию. Некоторые совершенно не придерживаются режима всеобщей домашней изоляции, что только помогает смертельной инфекции распространяться по Дагестану.

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