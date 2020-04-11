2020-04-11T01:16:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 11 апреля 2020 года выросло до 58

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Дагестане на 11 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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За последние сутки трое пациентов с коронавирусом скончалисьЗа последние сутки трое пациентов с коронавирусом скончалисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 11 апреля 2020 года продолжает расти. К счастью, за последние сутки выявлен лишь один случай заражения COVID-19. Однако ситуация остаётся тяжёлой. 10 апреля были зафиксированы сразу три смерти. При чём среди жителей, у которых было только подозрение на коронавирус, никто из них так и не успел получить подтверждение.

— У них были положительные экспресс-тесты. Все — женщины. Старушка 81-года скончалась ночью. Пациентка 62-лет умерла утром. У них обеих были хронические заболевания. А 56-летняя женщина умерла от пневмонии, вызванной, как полагают врачи, коронавирусом, — сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Есть и выздоровевшие пациенты. Четверо человек с подтверждённым коронавирусом выписаны из медучреждений, как абсолютно здоровые.

Впрочем, общая ситуация в регионе напряжённая. Дагестан остаётся на первом месте по количеству заражённых в СКФО. Коронавирус диагностирован у 58 человек. Более того, некоторые жители к угрозе распространения вируса относятся достаточно легкомысленно. И не соблюдают самоизоляцию. Это позволило COVID-19 перейти в бесконтрольную стадию распространения. Выявлять очаги заражения и изолировать больных становится всё сложнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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