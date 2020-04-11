2020-04-11T01:31:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чечне, последние новости на 11 апреля 2020 года: темпы роста количества заражённых замедлились

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чечне на утро 11 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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За последние двое суток заражений коронавирусом в Чечне не зафиксированоЗа последние двое суток заражений коронавирусом в Чечне не зафиксированоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Чечне, последние новости на 11 апреля 2020 года: за последние двое суток в регионе не изменилось количество заражённых коронавирусом. Положительные тенденции вывели республику из числа лидеров по количеству заражённых в СКФО. Теперь регион находится на приятном предпоследнем месте.

Заражённых в республике всего 22 человека. Из них 15 жителей уже выписались из больниц. Одна старушка умерла. Таким образом в стационаре остаётся лишь 6 человек.

Такой существенный перелом наметился после принятия ряда жёстких решений. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение не только ввести режим всеобщей самоизоляции, но и запретить жителям выходить из своих домов после 20:00 и до 8 утра. В это время нельзя пойти даже в магазин.

Кроме того, границы республики закрыты для гостей, в Чечню летает лишь один самолёт из Москвы, при этом на борт лайнера пускают лишь людей, прошедших экспресс-тестирование на коронавирус. Таким образом Кадыров не даёт распространиться инфекции по республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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