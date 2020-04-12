Коронавирус в Дагестане, последние новости на 12 апреля 2020 года: число заболевших выросло до 82 человек

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 12 апреля 2020 года: Еще у 24 жителей республики сегодня подтвердили диагноз коронавирус.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, общее число заразившихся выросло до 82 человек. Из них 9 пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что в республике зафиксированы три первые смерти. У всех погибших был лишь предварительно положительный результат на коронавирус.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителям региона рекомендовано воздержаться от посещений религиозных объектов, мест массового скопления людей, связанных с проведением религиозных обрядов и мероприятий.

Также им посоветовали ограничить поездки за пределы республики.

Плюнули на самоизоляцию дагестанцы пришли на пятничную молитву в Буйнакске.

Однако, некоторые жители Буйнакска решили проигнорировать эти правила, «плюнув» на опасность распространения коронавирусной инфекции. Так, более сотни верующих собрались перед мечетью на коллективный пятничный намаз.

В одном из пабликов республики появилось видео с места события. Там на месте джума-молитвы дежурят полицейские автомобили. Однако никаких мер к нарушителям режима самоизоляции правоохранители не предпринимают.

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На верующих нет медицинских масок и защитных перчаток. Некоторые дамы спокойно разгуливают по территории мечети, общаясь друг с другом (подробнее)