2020-04-11T21:40:49+03:00
Общество

Коронавирус в Чечне, последние новости на 12 апреля 2020 года: в регионе скончались еще два человека

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чечне на утро 12 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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Всего в Чечне зафиксировано три летальных исходаВсего в Чечне зафиксировано три летальных исходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Чечне, последние новости на 12 апреля 2020 года: в республике подтверждено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки в Чечне погибли еще два человека. Эту новость 11 апреля сообщил руководитель оперативного штаба Магомед Даудов.

Чиновник добавил, что один из жертв инфекции мужчина 1938 года, другая жертва - женщина 1968 года рождения. Таким образом, всего в Чечне зафиксировано три летальных исхода.

Напомним, что до этого в республике от коронавируса умерла пожилая женщина, которая вернулась из Москвы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение не только ввести режим всеобщей самоизоляции, но и запретить жителям выходить из своих домов после 20:00 и до 8 утра. В это время нельзя пойти даже в магазин.

Кроме того, границы республики закрыты для гостей, в Чечню летает лишь один самолёт из Москвы, при этом на борт лайнера пускают лишь людей, прошедших экспресс-тестирование на коронавирус. Таким образом Кадыров не даёт распространиться инфекции по республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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