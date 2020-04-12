Коронавирус в Чечне, последние новости на 12 апреля 2020 года: в регионе скончались еще два человека
Коронавирус в Чечне, последние новости на 12 апреля 2020 года: в республике подтверждено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки в Чечне погибли еще два человека. Эту новость 11 апреля сообщил руководитель оперативного штаба Магомед Даудов.
Чиновник добавил, что один из жертв инфекции мужчина 1938 года, другая жертва - женщина 1968 года рождения. Таким образом, всего в Чечне зафиксировано три летальных исхода.
Напомним, что до этого в республике от коронавируса умерла пожилая женщина, которая вернулась из Москвы.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение не только ввести режим всеобщей самоизоляции, но и запретить жителям выходить из своих домов после 20:00 и до 8 утра. В это время нельзя пойти даже в магазин.
Кроме того, границы республики закрыты для гостей, в Чечню летает лишь один самолёт из Москвы, при этом на борт лайнера пускают лишь людей, прошедших экспресс-тестирование на коронавирус. Таким образом Кадыров не даёт распространиться инфекции по республике.
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ИСТОЧНИК KP.RU