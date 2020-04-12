Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 12 апреля 2020 года достигло 66 человек

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на утро 12 апреля: глава региона сообщил, что за сутки прибавилось 14 новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции 00:00 00:00

Случаи зафиксированы в Андроповском районе, Благодарненском округе, Георгиевском округе, Изобильненском округе, Железноводске, Кисловодске, Минераловодском округе, Красногвардейском районе, Невинномысске,Предгорном районе, Пятигорске, Советском округе и Ставрополе.

Всего в крае 66 заболевших с подтвержденным диагнозом. Из них выздоровели только 10 ставропольцев, а двое скончались.

Тем временем в регионе волонтеры ходят по домам ветеранов ВОВ и раздают медицинские маски. Так, каждый из них сегодня получил по 100 штук средств защиты. Также известно, что за каждым участником ВОВ закрепили по три добровольца.

Они каждый день навещают пожилых земляков, помогают им в условиях режима самоизоляции.

Всего пенсионерам людям с инвалидностью волонтеры и социальные работники до конца апреля бесплатно раздадут 310 тысяч медицинских масок. На этом добрые дела на Ставрополье не закончились.

Так, тепличные хозяйства в период сложной эпидобстановки начали оказывать помощь пенсионерам. Один из агрохолдингов заявил о готовности предоставить нуждающимся пенсионерам края около 6100 килограммов овощей.

Так, предприятие уже выделило 1800 килограммов томатов пенсионерам посёлка Солнечнодольска Изобильненского городского округа, 1700 килограммов в Кировском округе. Скоро 2600 килограммов овощей направят в Изобильненский округ.