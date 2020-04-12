2020-04-11T22:25:55+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 12 апреля 2020 года: еще у 14 пациентов выявили инфекцию

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на утро 12 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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Во всем крае начались усиленные рейды по выявлению нарушителей особого режима самоизоляцииВо всем крае начались усиленные рейды по выявлению нарушителей особого режима самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 12 апреля 2020 года: в регионе выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом утром сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Случаи зафиксированы в Андроповском районе, Благодарненском округе, Георгиевском округе, Изобильненском округе, Железноводске, Кисловодске, Минераловодском округе, Красногвардейском районе, Невинномысске, Предгорном районе, Пятигорске, Советском округе и Ставрополе.

Владимир Владимиров также рассказал о состоянии заболевших. Так, 6 пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро - в средней степени тяжести.

Во всем крае с 11 апреля начались усиленные рейды по выявлению нарушителей особого режима самоизоляции. Первые протоколы на нарушителей режима строгой самоизоляции составили сегодня в Железноводске.

Там 11 апреля сформировали патрульные группы, куда вошли закреплённые за курортом представители регионального Минтуризма, прокуратуры, администрации и правоохранительных органов.

Напомним, что с сегодняшнего дня все они уполномочены составлять административные протоколы.

Как сообщил градоначальник, в первый час рейда уже составили 14 административных протоколов на местных жителей, которые без уважительной причины находились на улице.

Все эти материалы передадут в суд. Каждому нарушителю грозит от предупреждения до 30 тысяч рублей штрафа.

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Каждому из них грозит от предупреждения до 30 тысяч рублей штрафа (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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