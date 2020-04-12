Коронавирус в Нальчике, последние новости на 12 апреля 2020: число заболевших выросло до 30 человек

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 12 апреля 2020: по данным пресс-службы министерства здравоохранения КБР, в регионе выявили три новых случая заболевания коронавирусом.

На данный момент в госпитале получают медпомощь 19 человек. С подозрением на коронавирус за сутки поступило ещё 4 пациента.

Один из них находится в тяжелом состоянии с пневмонией. Он подключен к аппарату ИВЛ. Таким образом, в КБР всего выявлено 30 случаев заражения COVID-19.

Всего в регионе на сегодняшний день протестированы 4413 человек. В пресс-службе министерства здравоохранения республики также рассказали, что 23 человека проходят лечение дома, так как их болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме.