2020-04-12T00:30:54+03:00
Общество

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 12 апреля 2020: число заболевших выросло до 30 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 12 апреля 2020 года
Ася АСРЯН
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Всего в регионе на сегодняшний день протестированы 4413 человекВсего в регионе на сегодняшний день протестированы 4413 человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Нальчике, последние новости на 12 апреля 2020: по данным пресс-службы министерства здравоохранения КБР, в регионе выявили три новых случая заболевания коронавирусом.

На данный момент в госпитале получают медпомощь 19 человек. С подозрением на коронавирус за сутки поступило ещё 4 пациента.

Один из них находится в тяжелом состоянии с пневмонией. Он подключен к аппарату ИВЛ. Таким образом, в КБР всего выявлено 30 случаев заражения COVID-19.

Всего в регионе на сегодняшний день протестированы 4413 человек. В пресс-службе министерства здравоохранения республики также рассказали, что 23 человека проходят лечение дома, так как их болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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