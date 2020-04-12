«Для тех, кто не верит»: врачи Ингушетии рассказали, что заразились коронавирусом

В Ингушетии в изолированной палате для больных COVID-19 лежат инфицированные медики. Минздрав республики показал ролик, где врачи делятся свои горьким опытом. Общение начинается со слов: «Для тех, кто не верит, специально сделали видео».

Врачи Ингушетии, заболевшие коронавирусом, обращаются к жителям республики.

- Я врач Республиканской клинической больницы. С 10 апреля нахожусь на стационарном лечении с подтвержденным COVID-19 в Назранской больнице. Поступил в состоянии средней тяжести, - рассказывает доктор. - Со 2 числа почувствовал недомогание. Решил, обычная простуда, но несколько дней назад насторожился и позвонил в амбулаторию. Тест оказался положительным.

Следом идет разговор с местным дерматологом:

- За 34 года грипп я переносил с достоинством. Это какое-то другое заболевание. И я знаю, что старики эту болезнь не перенесут, - сказал врач, покашливая.

И не только медики призывают население поберечь себя и самоизолироваться. Некоторые жители обращаются к землякам, снимая на телефон тревожные видеоролики из окна. Запись ниже Минздрав РИ продублировал у себя в Instagram:

Из-за коронавируса в Ингушетии сняли на видео "очередь из скорых" на подъезде к больнице.

- Снимаю со своего окошка. Стартовая улица, Госпиталь для ветеранов №3. Вот такая «очередь», чтобы сдать пациентов. Люди, сидите дома. Иначе будете в больнице. Вчера был маленький поток, успевали принимать пациентов. Сегодня вот, что творится, - говорит автор видео.

По информации Оперативного штаба, в Ингушетии на 12 апреля выявлено всего 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Один человек скончался. Накануне стало известно, что умер подключенный к аппарату ИВЛ муфтий Абдурахман Мартазанов с COVID-19.