2020-04-12T14:39:10+03:00
Происшествия

В Северной Осетии умер второй пациент с коронавирусом

Женщина страдала тяжелой сердечно-сосудистой патологией
Евгения СОКОРЕВА
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Ранее скончался 83-летний мужчинаРанее скончался 83-летний мужчинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Республике Северная Осетия-Алания зарегистрирован второй смертельный случай из-за COVID-19. В Минздраве республики рассказали, что скончалась 85-летняя женщина с подтвержденным диагнозом:

- К сожалению, мы констатируем смерть еще одного пациента, - констатируют смерть пациента в ведомстве. - У женщины имелась тяжелая сердечно-сосудистая патология, статус COVID-19 подтвержден.

Первый смертельный случай произошел 7 апреля. От пневмонии с тяжелой патологией умер 83-летний житель республики с COVID-19. Пенсионер заразился новой коронавирусной инфекцией от родственников, вернувшихся из-за границы.

На 12 апреля в корпусе Республиканской больницы скорой помощи для пациентов с коронавирусом находятся 62 пациента, у четверых первичный диагноз из местной лаборатории уже подтвердили в референс-центре Москвы.

- К аппаратам ИВЛ подключены 5 человек, не подтверждённых на текущий момент референс-центром, - уточняют в министерстве здравоохранения Северной Осетии.

Кроме того, первичный положительный тест на COVID-19 у женщины в Республиканской детской больнице. Подозрение нашли у мамы одного из маленьких пациентов с признаками ОРВИ.

Всего в республике выявлено 34 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. На 14-дневном карантине в самоизоляции остаются 648 жителей республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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