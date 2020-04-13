Коронавирус в Нальчике, последние новости на 13 апреля 2020: большинство заболевших в самоизоляции

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 13 апреля 2020: всего в КБР выявлено 35 случаев заражения COVID-19. Днем ранее рассказали о 5 новых случаях. Выздоровели трое. За текущие сутки увеличения числа инфицированных нет. В конце прошлой недели заболевших было только 8.

За все время в республике протестированы 4697 человек. На карантине изолированы 1160 человек. В госпитале лечатся 17 пациентов, 12 апреля поступил 1 человек с подозрением на COVID-19. Еще у троих тест не подтвердился. В реанимации лежат четверо подозреваемых на COVID-19. У двоих состояние крайне тяжелое, с двусторонней пневмонией они подключены к аппаратам ИВЛ. Там же в госпитале наблюдаются 4 заболевших коронавирусом, чей диагноз поставили ранее. Заболевание переносят в легкой форме. Большая же часть инфицированных, это 28 человек, сидят дома без тревожных симптомов и получают лечение амбулаторно.

Как отмечает глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, утвержденный правительством республики перечень организаций, которым разрешили работать, не означает послабление для всех остальных. Население призывают оставаться дома.

Мы следим за обновлением информации оперштаба и министерства здравоохранения о ситуации с коронавирусом в Нальчике.