Коронавирус в Чечне, последние новости на 13 апреля 2020: растет число смертельных случаев

Коронавирус в Чечне, последние новости на 13 апреля 2020: растет смертность по коронавирусу.

За минувшие сутки скончались двое. Новость о таком же числе жертв сообщили и ранее, 11 апреля. Первый смертельный случай произошел 1 апреля. Таким образом в республике скончались уже пять больных COVID-19.

- 1033 человека под наблюдением. Это лица которые прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции. У нас в республике положительные тесты выявлены у 49 человек. Из них 15 человек выздоровели. А у пяти - мы наблюдали летальный исход, несмотря на все усилия медиков. Поэтому еще раз призываю к осторожности, - комментировал вечером 12 апреля глава Минздрава ЧР Эльхан Сулейманов.

В Чечне сохраняется режим полной самоизоляции с комендантским часом. Жителям запрещается выходить на улицу с 20.00 до 08.00.

По мере поступления информации, статья о ситуации с коронавирусом в Чечне будет дополняться.