2020-04-12T22:11:40+03:00
Происшествия

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 13 апреля 2020: республика лидирует по числу больных в СКФО

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 13 апреля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Артем КИЛЬКИН
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 13 апреля 2020: выявлено 84 случая заражения COVID-19.

Еще у 38 пациентов первичный положительный тест. Биоматериалы для повторного изучения отправлены в лабораторию референс-центра в Москве. На карантине дома под медицинским наблюдением находятся 2055 человек, в том числе 23 человека старше 65 лет.

- В реанимации центра инфекционных болезней находится 11 человек, среди них 10-месячный ребенок. За всеми пациентами установлено круглосуточное наблюдений врачей, - комментируют в Минздраве РД.

Решением консилиума пять пациентов с положительной динамикой перевели из реанимации в отделение. При этом продолжается наблюдение: учитываются клинические данные, показатели мониторов.

Домой за все время выписаны 9 человек, выздоровевших от коронавируса. Смертельных случаев также 9. "КП" следит за обновлением информации по коронавирусу в Дагестане.

Отметим, что в СКФО республика лидирует по числу больных COVID-19. За ней следует Ставропольский край с 74 случаями заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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