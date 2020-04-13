Коронавирус в Дагестане, последние новости на 13 апреля 2020: республика лидирует по числу больных в СКФО
Коронавирус в Дагестане, последние новости на 13 апреля 2020: выявлено 84 случая заражения COVID-19.
Еще у 38 пациентов первичный положительный тест. Биоматериалы для повторного изучения отправлены в лабораторию референс-центра в Москве. На карантине дома под медицинским наблюдением находятся 2055 человек, в том числе 23 человека старше 65 лет.
- В реанимации центра инфекционных болезней находится 11 человек, среди них 10-месячный ребенок. За всеми пациентами установлено круглосуточное наблюдений врачей, - комментируют в Минздраве РД.
Решением консилиума пять пациентов с положительной динамикой перевели из реанимации в отделение. При этом продолжается наблюдение: учитываются клинические данные, показатели мониторов.
Домой за все время выписаны 9 человек, выздоровевших от коронавируса. Смертельных случаев также 9. "КП" следит за обновлением информации по коронавирусу в Дагестане.
Отметим, что в СКФО республика лидирует по числу больных COVID-19. За ней следует Ставропольский край с 74 случаями заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU