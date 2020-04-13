Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 13 апреля 2020: среди заболевших дети

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 13 апреля 2020: всего на Ставрополье выявлено 74 случая заболевания.

Восемь - выявили 12 апреля. Десять человек за все время вылечились от коронавируса. В их числе "нулевой пациент" Ирина Санникова, которая привезла заразу в Ставрополь с отдыха в Испании. О выписке экс-главного инфекциониста края говорить рано. Санникова остается в больнице под наблюдением врачей из-за вызванных коронавирусом осложнений.

Скончались в регионе две женщины с подтвержденным диагнозом - жительницы Георгиевского городского округа и поселка Иноземцево.

Как отметил глава Железноводска накануне, у 7 человек из круга контактов последней - тоже нашли COVID-19. Среди заразившихся есть дети. Всех увезли в больницу Ставрополя. Состояние у пациентов удовлетворительное. Глава краевого Минздрава Виктор Мажаров также подчеркнул, что среди инфицированных COVID-19 не только старики, но люди среднего возраста, молодежь и дети. И число инфицированных будет расти еще 3-4 недели.

Губернатор рассказал 12 апреля, что 6 пациентов с подтвержденным коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, еще 5 - средней тяжести. И распорядился подготовить больницы региона к возможному росту числа больных COVID-19. В 12 медучреждений Ставрополья поставят 600 аппаратов ИВЛ, запланировано размещение еще 1,3 тысячи инфекционных коек.

Напомним, что Ставрополье вошло в топ-10 регионов России, где с коронавирусом борются эффективнее всего.

"КП" продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Ставрополе.