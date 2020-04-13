2020-04-12T22:07:23+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 13 апреля 2020: новых случаев не выявлено

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 13 апреля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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Смертельных случаев нетСмертельных случаев нетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 13 апреля 2020: новых случаев заболевания не выявлено. За все время COVID-19 нашли у 11 жителей республики.

- Инфицированные получают лечение в полном объеме в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - комментируют в Оперативном штабе Карачаево-Черкесии.

В республике сохраняется режим повышенной готовности, при котором население отправили на необходимую самоизоляцию. В столице республики, городе Черкесск, регулярно проводят дезинфекцию общественного пространства, водителей общественного транспорта обязали обрабатывать авто перед каждым выходом на линию и проверяться у врача на признаки простуды.

Как уже ранее писала "Комсомолка", из-за ситуации с коронавирусом в КЧР школы перешли на дистанционное обучение.

Смертельных случаев от COVID-19 в республике нет. Выздоровевших - тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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