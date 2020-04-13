Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 13 апреля 2020 года достигло 86 человек

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на утро 13 апреля 2020 года: глава региона сообщил, что за сутки в крае диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 12 пациентов.

Коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 13 апреля 2020: дистанционка для школьников и помощь санаториям 00:00 00:00

Напомним, что среди них теперь есть и дети. Так, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 86 случаев заболевания.

Территории, в которых за весь период регистрировались случаи заражения коронавирусом, это: Андроповский район, Благодарненский горокруг, Георгиевский горокруг, Изобильненский горокруг, Железноводск, Кисловодск, Красногвардейский район, Кочубеевский район, Минераловодский горокруг, Невинномысск, Нефтекумский горокруг, Новоалександровский горокруг, Предгорный район, Пятигорск,Советский горокруг, Ставрополь, Шпаковский район.

13 апреля в краевом центре прошел брифинг по эпидситуации в регионе. Там замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая сообщила, что все пациенты с хроническим течением заболеваний, обязаны продолжать приём лекарств, назначенных ранее врачами.

В крае работают волонтёры, которые могут доставлять препараты пожилым, одиноким, маломобильным людям.

Все аптечные организации предупреждены о том, что в случае необходимости волонтёрам нужно отпускать льготные препараты. В том случае, если пациенты сами не в состоянии получить лекарства.