Отказался от боли: Холостяк отправил врача из Дагестана домой

Участница шоу «Холостяк» Сапият Ахмедова покинула проект, не получив розу от звездного стоматолога Антона Криворотова. Другие участницы давно замечали, что эту парочку связывает только профессиональный подход, как у коллег. Любви у дагестанского врача с завидным холостяком на ТВ не случилось. Сапият уже написала у себя в Инстаграм:

Участница шоу Холостяк из Дагестана выбыла с проекта.

- «Мы выбираем сердцем». А его сердце не пошло навстречу. Это жизненно, когда вы не находите взаимности, здесь все так же, ты попробовал узнать человека, понял все для себя, дал дорогу другим.

sunxsteel Сила волнения оказалась равной силе радости от полученной розы Каждая церемония-это непередаваемые эмоции

Еще перед началом церемонии вручения роз холостяк признался, что тот выбор, который сделал, был непростой. И, отправив Ахмедову домой, сказал: «Хороший доктор, приятный человек».

Фото: соцсети героини публикации

- С Сапият мы дошли до определенного состояния, когда потом можно заиграться до боли. Вот и все, - объяснил свой выбор Антон Криворотов.

Сапият Ахмедова – врач в Санкт-Петербурге, родом из дагестанского города Избербаш. На родине ее появление на шоу возымело эффект «взорвавшейся бомбы».

Фото: соцсети героини публикации

Земляки проклинали девушку, грозились «побрить налысо». Та реагировала на истерию спокойно. Даже признавалась в любви к «хейтерам».

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