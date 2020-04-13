«Наш первый поцелуй был ужасным»: Сати Казанова рассказала о расставании с мужем из-за коронавируса

Коронавирус — это не только смертельно опасная болезнь, но и причина расставаний многих близких людей. Так и известная певица Сати Казанова оказалась в разлуке с супругом, фотографом Стефано Тиоццо. В минуту тихой тоски, в праздничный для пары день девушка вспомнила о неловкости и любви, объединившей их.

— Три года назад, в день пасхального воскресенья случилось наше первое «официальное свидание», — вспоминает Казанова. — Ты так трогательно встречал меня в аэропорту, так волновался... А наш первый поцелуй в машине был ужасным, если честно!

Как же я благодарна богу за тебя! И сегодня мне особенно грустно, что мы так далеко друг от друга. Для сердца нет расстояний и преград, потому моё сердце сейчас обнимает твоё. С нашим маленьким юбилеем, любовь моя!

Трогательная и очаровательная искренность вызвана уже почти полуторамесячной разлукой влюблённых. Стефано работал в Италии, когда границы страны были закрыты. Пара собиралась встретиться и провести чудесные выходные в Милане на 8 марта, но пандемия сорвала все планы.

Супруг Сати Казановой спел для неё смешную антикоронавирусную песню.

Звезда очень тоскует по своему мужу, а Стефано, чтобы ободрить Сати, присылает девушке очаровательные подарки. Так, недавно он исполнил для неё смешную «антикоронавирусную» песню на музыку гимна Российской Империи. Это согревает сердца влюблённых в долгой разлуке.

К слову, Казанова понимает, что трудное время только началось. Девушка советовалась с астрологами, давшими волнующий и печальный прогноз — год будет трудным и сложности продолжат тревожить людей ещё достаточно продолжительное время.

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