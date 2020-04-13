2020-04-13T17:58:16+03:00
Звезды

«Наш первый поцелуй был ужасным»: Сати Казанова рассказала о расставании с мужем из-за коронавируса

Фотограф Стефано Тиоццо изолирован в Италии, а певица, волею случая, осталась в России
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Сати Казанова оказалась разлучена с любимым мужем на неопределённый срокСати Казанова оказалась разлучена с любимым мужем на неопределённый срокФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Коронавирус — это не только смертельно опасная болезнь, но и причина расставаний многих близких людей. Так и известная певица Сати Казанова оказалась в разлуке с супругом, фотографом Стефано Тиоццо. В минуту тихой тоски, в праздничный для пары день девушка вспомнила о неловкости и любви, объединившей их.

— Три года назад, в день пасхального воскресенья случилось наше первое «официальное свидание», — вспоминает Казанова. — Ты так трогательно встречал меня в аэропорту, так волновался... А наш первый поцелуй в машине был ужасным, если честно!

Как же я благодарна богу за тебя! И сегодня мне особенно грустно, что мы так далеко друг от друга. Для сердца нет расстояний и преград, потому моё сердце сейчас обнимает твоё. С нашим маленьким юбилеем, любовь моя!

Трогательная и очаровательная искренность вызвана уже почти полуторамесячной разлукой влюблённых. Стефано работал в Италии, когда границы страны были закрыты. Пара собиралась встретиться и провести чудесные выходные в Милане на 8 марта, но пандемия сорвала все планы.

Супруг Сати Казановой спел для неё смешную антикоронавирусную песню.

Звезда очень тоскует по своему мужу, а Стефано, чтобы ободрить Сати, присылает девушке очаровательные подарки. Так, недавно он исполнил для неё смешную «антикоронавирусную» песню на музыку гимна Российской Империи. Это согревает сердца влюблённых в долгой разлуке.

К слову, Казанова понимает, что трудное время только началось. Девушка советовалась с астрологами, давшими волнующий и печальный прогноз — год будет трудным и сложности продолжат тревожить людей ещё достаточно продолжительное время.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Жизнь очень хрупкая»: Сати Казанова рассказала о потере из-за коронавируса

Певица, модель и светская дива Сати Казанова рассказала о своей потере. Красавица оказалась на неопределённое время разлучена с любимым супругом, итальянским фотографом Стефано Тиоццо (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Обнуления и потери»: Сати Казанова поделилась неутешительным прогнозом на предстоящий год

Певица и модель Сати Казанова предупредила подписчиков о том, что 2020 год может быть крайне непростым и даже сулить потери. Красавица всерьёз увлекается культурой Востока, йогой и неофициальными науками: астрологией и нумерологией, часто общается с мастерами. Именно они рассказали ей о трудностях, которые ждут людей и способах их решения (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А надо ли соблюдать приличия?»: Сати Казанова показала откровенное фото без белья

Телеведущая, модель и певица Сати Казанова восхитила поклонников своим свободомыслием и новым пикантным снимком. 37-летняя манекенщица предстала перед фанатами с грудью, едва прикрытой прозрачной тканью, и без нижнего белья. Снимок она дополнила своими размышлениями на тему этики (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Васильев: «Я Бабкину ни в чем не обвиняю, хотя не сомневаюсь, что заразился от нее»
Историк моды и телеведущий, у которого подозревают коронавирус, не теряет чувства юмора и здорового оптимизма. Говорит, что на всякий случай он уже составил завещание [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Десятимесячный малыш попал в реанимацию с коронавирусом в Дагестане
«Мы ликовали, когда узнали»: адвокаты Арашуковых надеются добиться суда присяжных
Медработники получат помощь от банка УРАЛСИБ
На Ставрополье тысяча школьников получат продуктовые наборы
В Ставрополе в апреле будут кратковременно ограничивать подачу электроэнергии
На Ставрополье верующим разрешили ставить свечки в онлайн-режиме
На Ставрополье в колодце нашли тело женщины
Сотрудника мэрии Кисловодска поймали на мошенничестве
«Яндекс» оценил уровень соблюдения самоизоляции в городах Ставрополья
В Ставрополе разработали механизмы дополнительных выплат медикам
На Ставрополье железнодорожный шлагбаум остановил пьяного водителя
На Ставрополье разрабатывают пакет мер поддержки санаториев
В Ставрополе объяснили рост числа заболевших коронавирусом
Губернатор Ставрополья рассказал о приоритетных расходах бюджета края
На Ставрополье школьники приступили к дистанционному обучению
На Ставрополье селянам поможет льготная ипотека
В Ставрополе мошенник предлагал подкупить ФСБ за миллион рублей
Власти Ставрополья изменили бюджет из-за коронавируса
В Кисловодске ребенок умирает от редкого заболевания
Кредитные каникулы в Ставрополе из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать
На Ставрополье новые случаи заражения коронавирусом происходят уже внутри края
В Ставрополе родителям рассказали, как подать документы в детский сад онлайн
Больше 50 тысяч жителей Дагестана остались без света
В Ставрополе резко упал индекс самоизоляции
На Ставрополье 16 апреля включат сирены и громкоговорители
На Ставрополье около 200 водителей могут лишиться прав за нарушение скоростного режима